Более 140 новых объектов образования появятся в Петербурге в течение трех лет

В течение трех лет в Петербурге планируют построить 147 новых объектов образования. Об этом во время представления бюджета парламенту сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, написал «Петербургский дневник».
Он уточнил, что в период 2025–2027 годов в инвестиционную программу на объекты образования заложено более 88 миллиардов рублей. В некоторые объекты вложится бизнес, потратив на это более девяти миллиардов рублей. Еще часть объектов безвозмездно передастся городу от застройщиков по действующим правилам ввода жилья.
В своем выступлении Беглов добавил, что в 2024 году город полностью закроет накопленный дефицит образовательных объектов.
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