Более 130 педагогов со всей России. «Музыкальная мастерская Юрия Розума» провела образовательную конференцию

Более 130 педагогов музыкальных школ со всей России приняли участие в педагогической конференции в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Целью стало повышение профессионального уровня участников и обмен знаниями.

«Профессора, доценты московских вузов и колледжей, играющий народ. Они могут не только рассказать, но и показать. Мне очень приятно, что педагоги очень заинтересовались этой программой. Они черпают для себя — каждый то, в чем он нуждается, что ему интересно, что он может взять на вооружение», — сообщил Розум.

Народный артист России и профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум рассказал, что в проекте приняли участие лучшие преподаватели.

За три дня проекта эксперты ведущих творческих вузов провели более 80 занятий. Заслуженный деятель искусств России, ректор ГМПИ имени Ипполитова-Иванова Валерий Ворона отметил, что человечество существует для музыки.

«Музыка — это язык, музыка равна по своей значимости, она такая же непостижима до конца, это как космос, бесконечность, любовь, это такие же понятия. Ее надо постигать, — отметил он.

«Музыкальную мастерскую» реализует программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года. За спиной у организаторов десятки городов по всей России.

Директор программы социальных инвестиций Ярина Сугакова добавила, что за эти годы более трех тысяч талантливых детей и педагогов смогли приобрести новые навыки и знания.