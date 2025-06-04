Более 130 объектов здравоохранения отремонтировали в Петербурге за четыре года

В Северной столице активно модернизируют медицинские учреждения. За последние четыре года в городе отремонтировали свыше 130 объектов здравоохранения, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Как отметил губернатор Александр Беглов, работы включали не только обновление фасадов, но и оснащение кабинетов современной аппаратурой.
Одна из обновленных поликлиник расположена в Пушкинском районе. Посетители отмечают, что после ремонта в учреждении стало светлее и уютнее. В здании полностью заменили коммуникации, включая электропроводку и сантехнику. Также был проведен косметический ремонт и установлена новая мебель, добавил Life.
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