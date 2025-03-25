Более 130 нелегальных алкомаркетов выявили в Нижнем Новгороде за 2024 год

Нижегородские инспекторы, совершая выездные проверки в 2024 году, обнаружили 138 организаций, занимающихся незаконной торговлей алкоголем. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное министерство промышленности и торговли.

Согласно данным ведомства, 38 магазинов прекратили свою деятельность, 17 нарушителей изменили направление работы, а 10 объектам были выданы лицензии на продажу спиртного. Кроме того, 72 точки перестали незаконно продавать алкогольную продукцию. Один торговый объект ликвидировали.

С начала 2025 года состоялись шесть проверок, в результате которых выяснилось, что у трех магазинов отсутствуют необходимые лицензии на реализацию продукции.