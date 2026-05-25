Более 129 тысяч человек приняли участие в петербургском фестивале «ТранспортФест»

В Санкт-Петербурге завершился ежегодный фестиваль «ТранспортФест», собравший более 129 тысяч человек. На мероприятии присутствовали гости из 50 регионов России, а также из Беларуси, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Об этом написал «Петроград» .

На фестивале представили 60 единиц инновационного транспорта, сообщила пресс-служба комитета по транспорту в своем канале. В XI параде ретротранспорта приняли участие 323 единицы исторической техники. Одной из новинок стала специальная колонна «100 лет петербургскому автобусу», в составе которой проехали 3ИС-155, ЗИС-127 и Ikarus LUX 55.14.

Во время фестиваля были подписаны четыре соглашения о сотрудничестве ключевых транспортных предприятий города и соглашение СПб ГУП «Пассажиравтотранс» с ООО «Автотехком» об эксплуатации электробуса особо большого класса МАЗ 305Е20.

Также на мероприятии наградили победителей Кейс-чемпионата, который прошел в конце апреля. Трехдневная программа фестиваля завершилась гала-концертом.