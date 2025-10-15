Более 12,6 млрд рублей предложили направить на обновление автопарка Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области представило программу развития общественного транспорта до 2030 года, которая предусматривает обновление парка на сумму более 12,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

По данным ведомства, для Нижнего Новгорода в 2025–2026 годах предполагается приобретение 98 трамваев большого класса и 167 автобусов большого класса до 2030 года. Также планируется обновить парк автобусов среднего класса.

В Сарове появятся 34 автобуса большого класса и 18 среднего. В Выксе ожидается приобретение восьми автобусов большого класса, а в Арзамасе — 16 автобусов среднего класса и 18 малого.

Средства на реализацию программы собираются привлечь из внебюджетных источников.