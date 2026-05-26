Более 100 педагогов из разных регионов страны трудоустроили в Крыму по программе «Земский учитель»

В Крыму успешно реализуется программа «Земский учитель», в рамках которой в регион уже прибыли 109 педагогов из разных уголков России. Об этом сообщил «Крым 24» со ссылкой на данные министра образования, науки и молодежи республики Валентины Лаврик.

Проект, стартовавший в 2021 году, продолжает набирать обороты. В этом году ожидается приезд пяти новых учителей, а в следующем — еще 11 специалистов. Лаврик подчеркнула, что программа играет важную роль в закрытии вакансий в образовательных учреждениях региона.

Кроме того, в Крыму активно развивается проект предпрофессионального образования, который включает психолого-педагогические классы. В этих классах обучаются около 3,5 тысячи детей, что способствует формированию кадрового резерва для системы образования.