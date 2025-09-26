Более 100 литров алкоголя изъяли в кафе в Нижегородской области

Сотрудники полиции в городе Бор организовали проверку заведения общественного питания после поступления жалобы. Было выявлено, что владелец кафе занимался продажей алкогольной продукции без соответствующей лицензии и обязательных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение товара, написало НИА «Нижний Новгород» .

По результатам рейда из оборота изъяты более 100 литров спиртного, не имеющего законных оснований для реализации. В отношении владельца заведения составлены протоколы об административном правонарушении по двум статьям КоАП РФ: статья 14.17.1, предусматривающая ответственность за незаконную продажу алкоголя индивидуальным предпринимателем, и статья 14.16, регламентирующая нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции.

Административные правонарушения, предусмотренные этими статьями, предполагают штрафные санкции и изъятие незаконно реализованной продукции. Правоохранительными органами проводится дополнительная проверка с целью выявления других возможных нарушений законодательства в деятельности заведения.