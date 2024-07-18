Более 100 километров дорог построят в Нижнем Новгороде к 2030 году

Строительство 108 километров новых дорог и ремонт 144 километров существующих запланированы в Нижнем Новгороде к 2030 году. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Также в ближайшие годы в городе реконструируют 20 участков улично-дорожной сети протяженностью 31,5 километра. Местные власти планируют к 2030 году вдвое снизить число ДТП и полностью устранить места их концентрации.

Кроме того, 54 миллионов рублей планируют выделить на проведение технического аудита тоннельной обделки нижегородского метрополитена.

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