Более 100 дубов высадили на Херсонщине в память о героях ВОВ

В Херсонской области стартовали осенние высадки деревьев в память о героях войны. Они проходят в рамках Программы экологических гуманитарных миссий, организованной АНО «Сад Памяти».

На территории дендрологического парка биосферного заповедника «Аскания-Нова», вблизи братского кладбища времен Великой Отечественной войны, посадили 124 саженца дуба. Они стали символами воинов Красной армии, погибших при освобождении поселка.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул важность связи живой природы и памяти о героях.

«Каждый дуб, высаженный в нашем парке, олицетворяет уважение к защитникам Родины и нашу благодарность за их беспримерный подвиг. Такие экологические гуманитарные миссии не только способствуют восстановлению зеленых насаждений, но и объединяют людей вокруг общей цели — сохранить память о тех, кто отдал жизнь за нашу свободу», — подчеркнул он.

В программе активно участвуют местные жители, волонтеры и представители общественных организаций. Осенние высадки могут стать ежегодной традицией, привлекая все больше участников и поддерживая связь между поколениями.