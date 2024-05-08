Более 10 тысяч гектаров леса восстановят в Удмуртии в 2024 году | 360°

08 мая 2024, 14:50
Более 10 тысяч гектаров леса восстановят в Удмуртии в 2024 году
В Удмуртии в этом году планируют восстановить 11 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил RT со ссылкой на интернет-издание «Сусанин».
Лесные насаждения будут восстанавливать в рамках национального проекта «Экология». Площадь, на которой появятся новые деревья, должна будет компенсировать потери региона из-за пожаров или вырубки.
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К началу мая в Удмуртии уже посадили около семи миллионов растений на 2,1 гектара.
Удмуртия
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