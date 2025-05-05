«Боль на 7/10». Российский военный рассказал об ощущениях после попадания дрона

Боец СВО поделился «обзором» на ампутацию ноги и описал свои ощущения

Получивший ранение на СВО российский военный рассказал, как частично лишился одной нижней конечности, а также описал свои ощущения. Его рассказ опубликовали в группе во «ВКонтакте» «Паблик с обзорами (почти на все)».

Мужчина получил ранение в зоне СВО после сброса боеприпаса с беспилотника.

«Боль на 7/10, но первые секунды не чувствуешь, потом начинает очень сильно гореть», — описал ситуацию боец.

Во вторую ногу попали осколки, произошел открытый перелом. Путь до врачей занял два дня, бойцам пришлось передвигаться буквально ползком. Врачей и условия в госпитале он оценил на 10/10 и на 12/10 соответственно.

«Такие больницы, скажу честно, я видел только по телевизору раньше», — добавил военнослужащий.

В результате врачи ампутировали бойцу ногу по щиколотку, в настоящее время он ждет протезирования.

Ранее стало известно, что российский военнослужащий спас из-под огня 10 раненых бойцов.