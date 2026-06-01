Бойцы СВО получили положенные выплаты благодаря военной прокуратуре

Участники спецоперации получили положенные выплаты благодаря помощи 98-й военной прокуратуры гарнизона. Бойцов полностью восстановили в правах, они получили 2,2 миллиона рублей.

Как рассказали в ведомстве, 13 военнослужащих не обеспечили положенными выплатами вовремя. Они выполняли задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию России и вооруженной провокации на границе.

«После внесения военным прокурором гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права военнослужащих восстановлены, им произведены выплаты на сумму 2,2 миллиона рублей», — рассказали в ведомстве.