Бойцам СВО и их семьям напомнили о сервисах поддержки

Минцифры и Минобороны России разработали информационную страницу с QR-кодами, ведущими на сервисы для бойцов СВО и их близких. С их помощью можно узнать о доступных мерах поддержки, получить документы или консультацию специалиста.
Макет страницы содержит четыре QR-кода. Каждый из них ведет на информационные ресурсы о мерах поддержки, доступных культурных мероприятиях, оформлении справок об участии в спецоперации или работе фонда «Защитники Отечества».
Чтобы воспользоваться QR-кодом, достаточно навести на него камеру мобильного телефона. Затем необходимо перейти на страницу нужного сервиса по ссылке.
