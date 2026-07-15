Богословская высказалась о гиде European Athletics и EBU против сексуализации спортсменок

Серебряный призер Олимпиады-1992 по легкой атлетике Ольга Богословская поделилась своим мнением о выпуске гида European Athletics и EBU, направленного на борьбу с сексуализацией спортсменок в трансляциях. Об этом написал RT .

Она отметила, что внимание камер — часть профессии спортсмена.

«Когда приходишь в определенный вид спорта, сразу понимаешь правила игры», — подчеркнула Богословская.

Она добавила, что спортсмены высокого уровня автоматически становятся медийными фигурами и должны быть готовы к повышенному вниманию.

По мнению Богословской, зрители хотят видеть эмоции и реакции легкоатлеток, и это нормально.

«Не нравится — поставь прыжковый сектор у себя во дворе и прыгай на здоровье. Никто тебя снимать не будет», — сказала она.

Богословская также привела в пример спортсмена, на которого «камера не отрывается» — Арманда Дюплантиса, отметив, что не слышала от него жалоб на излишнее внимание.

Она подчеркнула, что есть способы уйти от нежелательного внимания камер, как это делала Елена Исинбаева, закрываясь полотенцем.