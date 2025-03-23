Богатый заводчик из Индии купил самую дорогую собаку в мире

Индийский заводчик купил самую дорогую собаку в мире за 5,8 миллиона долларов. Об этом написало издание Oddity Central .

Известный заводчик по фамилии Сатиш приобрел уникального щенка — гибрид настоящего волка и кавказской овчарки. Собаку вывели в США и продали индусу за 5,8 миллиона долларов. Это самый дорогой щенок в мире.

Сатиш является президентом Индийской ассоциации заводчиков собак, он владеет представителями более 150 редких пород. Заводчик считает, что цена щенка оправдана.

«Это чрезвычайно редкая порода, и внешне он выглядит точно как волк. Такой гибрид ранее никогда не продавался в мире», — заявил Сатиш.

Щенку всего восемь месяцев, его вес составляет 75 килограммов, рост — 76 сантиметров. Своих собак Сатиш содержит в поместье площадью семь гектаров.

Ранее британский кинолог заявил, что собак породы акита-ину, бордер-колли и немецкая овчарка не следует заводить новичкам. Этим собакам нужна твердая рука, неопытные владельцы могут не справиться с ними.