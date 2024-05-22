22 мая 2024 17:57 Блокчейн в науке и бизнесе: какое будущее ждет цифровую Россию? 0 0 0 Общество

22 мая в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Блокчейн в России: тенденции, проблемы и перспективы в системе взаимодействия науки, государства и деловой сферы». Организаторами выступили Комиссия ОП РФ по развитию высшего образования и науки, научный проект «Ломоносов», научно-исследовательский центр «Академия 2030». Депутаты, представители бизнес-сообщества, ученые и эксперты обсудили перспективы применения технологии блокчейн в различных областях.

«Технологии распределенного реестра уже не один десяток лет, но рост вычислительных мощностей приводит к бурном развитию блокчейн-технологии и ее применению в разных сферах. Я слышу множество призывов подружить науку и бизнес, и здесь, на площадке Общественной палаты, мы попробуем это сделать», — отметил модератор Николай Подорванюк. Особое внимание участники мероприятия уделили вопросам технологий, совершенствования законодательства, возможностям синергии в таких сферах, как наука и бизнес, а также специфике государственного регулирования данного направления. Отдельным предметом для обсуждения стали цифровые финансовые активы — один из наиболее прогрессивных и технологически инновационных инструментов, работающих на базе блокчейна. Интересным кейсом поделился генеральный директор ООО «Цифровые активы» Максим Трофимов.

«Наша компания первой разработала продукт на базе ЦФА, который включает в себя элементы программы мотивации для работников одной из наших крупных промышленных компаний — „Норникеля“. Мы пришли из аналогового мира мотивации в более цифровой вид, который подтвержден абсолютно безопасной системой блокчейн. Косвенно через инструмент ЦФА мы входим и в сферу образования, рассказывая людям, что это такое. Так что цифровые инструменты мы можем использовать не только для привлечения денег или проведения анализа различных продуктов, но и применять ту же систему мотивации для работников научно-исследовательской сферы», — добавил Трофимов. Директор по продуктам «Атомайз» Павел Сидоркин в своем выступлении рассказал о первом профессиональном бизнес-образовании в сфере цифровых прав:

«Сегодня мы представили „Академию ЦФА“ — продукт, позволяющий корпоративным клиентам получать качественное образование, теоретические знания, практические знания. Весь накопленный опыт „Атомайз“, который мы имеем со дня нашего основания, мы готовы передавать нашим уважаемым клиентам». «Академия ЦФА» — самое полное и достоверное руководство по цифровым финансовым активам от лидера рынка. Программа имеет модульную структуру, включает не только теорию, но и целый пласт практических навыков. Проект ориентирован на корпоративное обучение, однако уже сейчас «Атомайз» получает обратную связь от аудитории — среди физических лиц растет спрос на образование в сфере ЦФА.

Исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков отметил работу платформы «Атомайз» и Альфа-банка по развитию рынка ЦФА в России и рассказал о планах ВЭБ по совместным проектам с технологическими платформами. А управляющий партнер Findustrial Consalting Group Алевтина Камелькова рассказала о возможности выдачи грантов на научные исследования в форме ЦФА, а также обратила внимание на необходимость совершенствования системы налогообложения в области цифровых активов. По словам экспертов, такие встречи, как этот круглый стол, должны поддерживать новую сферу и открывать для российской цифровой экономики возможности развиваться и расти, привлекая все новых эмитентов и частных инвесторов.