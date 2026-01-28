Блокадники из девяти стран посетили Петербург в День Ленинградской победы

В День Ленинградской победы в Санкт-Петербург приехали более сорока блокадников и их сопровождающих из Армении, Белоруссии, Германии, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Узбекистана и Эстонии, написал «Петербургский дневник» .

Среди приехавших была председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда города Витебска Юлия Фролова. Она рассказала, что пережила зиму 1941–1942 годов и сильно заболела. «Мы пережили зиму 1941–1942 годов, и я сильно заболела. Было необходимо уезжать в эвакуацию, речь шла о жизни и смерти», — поделилась Юлия Фролова.

Эвакуация прошла на барже и оказалась под угрозой из-за бомбежки. «Мама говорила, что шли несколько барж, не утонула только наша», — продолжила рассказ блокадница.

После этого семья жила под Москвой, затем в Эстонии, в городе Тарту. Там они прожили год, после чего врачи посоветовали сменить место жительства на Украину или Белоруссию. Семья выбрала последнее. В Ленинград вернуться не удалось из-за климата.