Блогеры и историки сразились в «Мир танков» в Сколкове

Шоу-матч по игре «Мир танков» между блогерами и историками состоялся в Сколкове в рамках киберспортивного турнира «Диктант Победы» . Цель состязания — показать, что историю своей страны можно изучать не только по учебникам.

«Наша молодежь должна знать историю, помнить подвиги предков, должна вообще понимать, что история всегда повторяется и ее важно понимать, осознавать и не забывать», — заявил видеоблогер Константин Ладанин.

Со старта турнира к нему присоединились уже более 60 тысяч участников. Каждому предстоит сыграть не менее 15 виртуальных боев. Лучших из лучших пригласят в Москву на суперфинал. Организаторами выступили «Ростелеком», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий Москвы, фонд «Сколково» и партия «Единая Россия».