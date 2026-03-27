Блогеры и историки сразились в «Мир танков» в Сколкове
Шоу-матч по игре «Мир танков» между блогерами и историками состоялся в Сколкове в рамках киберспортивного турнира «Диктант Победы». Цель состязания — показать, что историю своей страны можно изучать не только по учебникам.
«Наша молодежь должна знать историю, помнить подвиги предков, должна вообще понимать, что история всегда повторяется и ее важно понимать, осознавать и не забывать», — заявил видеоблогер Константин Ладанин.
Со старта турнира к нему присоединились уже более 60 тысяч участников. Каждому предстоит сыграть не менее 15 виртуальных боев. Лучших из лучших пригласят в Москву на суперфинал. Организаторами выступили «Ростелеком», Российское военно-историческое общество, игровая студия «Леста», Агентство креативных индустрий Москвы, фонд «Сколково» и партия «Единая Россия».
«Внутри компании мы развиваем игровое направление, и для нас это органичное продолжение работы с игровой аудиторией», — подчеркнул директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома» Александр Ряховский.
Шоу-матч наглядно продемонстрировал: видеоигры — это не только развлечение, но и эффективный образовательный инструмент, который объединяет поколения и помогает изучать историю в интерактивном формате.