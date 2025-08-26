Блогеры и чиновники протестируют туристические автомаршруты России

Россия является идеальной страной для автотуризма. В ближайшее десятилетие самостоятельные путешествия на автомобиле побьют все рекорды по росту, заявили участники пресс-конференции, посвященной развитию автомобильного туризма в России.

Старт автопробега Москва — Самара, призванный популяризировать удобные и безопасные туристические автомаршруты, запланирован на 15 сентября. В нем будут участвовать блогеры, эксперты, регуляторы и представители бизнеса, которые объединились, чтобы оценить работу регионов по развитию автотуризма.

За пять суток участникам пробега предстоит преодолеть 1700 километров дорог, побывать в восьми субъектах России и посетить десятки достопримечательностей.

«Цель этого проекта — показать широкой публике, насколько интересны и разнообразны маршруты, а также представить новый привлекательный бренд, который станет символом всего автотуристического движения в России», — заявил генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.

Гендиректор медиахолдинга «МАЕР» Константин Майор рассказал, что за два дня до старта будет запущен обратный отсчет автопробега. Участников автоколонны в режиме реального времени будут приветствовать на больших уличных экранах.

«По всей России через нашу систему „Лайт“ будем приветствовать участников в городах следования на улицах и в сети ресторанов. Также мы можем показывать достопримечательности задействованных в маршруте городов. А после автопробега — дать оценку маршруту от блогеров и других участников заезда», — добавил Майор.

В автопробеге примут участие 15 экипажей из 40 человек. За пять дней участникам предстоит протестировать участки 12 автомаршрутов. Также 10 автомобилей для пробега предоставит АвтоВАЗ.