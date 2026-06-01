Блогеров и журналистов пригласили на премию о развитии сел «МедиаПоле»

Минсельхоз России пригласил молодых специалистов на национальную премию информационных проектов по сельской тематике «МедиаПоле». В ней могут поучаствовать блогеры и представители СМИ, которые создают контент о жизни небольших населенных пунктов.

Премия направлена на выявление и поддержку авторов контента, который создает положительный образ российского села и показывает привлекательность работы в таких территориях. Принять участие могут индивидуальные авторы, блогеры, студенты и другие создатели контента, включая журналистов.

Заявки будут принимать до 30 сентября. Эксперты определят 120 лучших авторов, которые примут участие в деловой программе с известными представителями медиа.

Общий призовой фонд премии составит пять миллионов рублей.