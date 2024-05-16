Блогер Wylsacom посоветовал чаще менять пароли для защиты хранящихся в «облаке» фото | 360°

16 мая 2024, 14:01
Блогер Wylsacom посоветовал чаще менять пароли для защиты хранящихся в «облаке» фото
Чтобы защитить свои личные данные и находящиеся в облачных хранилищах фотографии, нужно соблюдать цифровую гигиену. Об этом ИА НСН рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов).
Он объяснил, что нужно как можно чаще менять пароли от своей учетной записи. А также выбирать такие, которые не будут слишком очевидными.
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«Тут надо озаботиться защитой своей учетной записи — сложные пароли, двухфакторная идентификация, гигиена паролей, их периодическая смена», — отметил блогер.
Он также посоветовал не входить в свои учетные записи на чужих устройствах.
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