Блогер Васильев заявил, что число долларовых миллиардеров растет за счет Европы

В прошлом году количество долларовых миллиардеров рекордно выросло на 4% до 3323 человека. О причинах такого увеличения богатейших людей в эфире радиостанции Sputnik высказался блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

По его словам, самый большой рост миллиардеров наблюдается в США и Великобритании. И это происходит за счет Европы. Члены ЕС больше не ведут свой бизнес в России, и им пришлось искать новые возможности.

В России, по словам Васильева, освободившиеся ниши также не стали пустовать. Их снова заняли миллиардеры, но уже российские, добавил он. Однако этот передел не привел ни к каким новым разработкам, все также крутится вокруг продажи ресурсов, подытожил блогер.