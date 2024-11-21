Блогер Васильев заявил, что число долларовых миллиардеров растет за счет Европы

В прошлом году количество долларовых миллиардеров рекордно выросло на 4% до 3323 человека. О причинах такого увеличения богатейших людей в эфире радиостанции Sputnik высказался блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.
По его словам, самый большой рост миллиардеров наблюдается в США и Великобритании. И это происходит за счет Европы. Члены ЕС больше не ведут свой бизнес в России, и им пришлось искать новые возможности.
В России, по словам Васильева, освободившиеся ниши также не стали пустовать. Их снова заняли миллиардеры, но уже российские, добавил он. Однако этот передел не привел ни к каким новым разработкам, все также крутится вокруг продажи ресурсов, подытожил блогер.
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