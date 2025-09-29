Блогер Васильев усомнился в эффективности закона об изъятии водительских прав при выявлении опасных болезней

С 1 марта 2027 года вступает в силу закон, который позволит сотрудникам МВД России аннулировать водительские права россиян при выявлении у них опасных заболеваний, включая психические расстройства. Нововведение прокомментировал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik .

«После первых посадок этих инспекторов и врачей, из-за которых произойдет очередная трагедия, остальные начнут строже относиться. Но если всех психопатов вычленять, как бы половину России придется сажать», — отметил инфлюенсер.

Васильев добавил, что лечение людей с психологическими заболеваниями — дорогое мероприятие, однако выявлять эти болезни на ранних этапах — еще дороже.