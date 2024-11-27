Блогер Васильев предупредил, что передача Apple ID мошенникам грозит утерей персональных данных

Если мошенник смог завладеть Apple ID, то это грозит серьезными последствиями для человека, в частности, кражей его персональных данных. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.

По его словам, если аферисты завладели логином и паролем от Apple ID, то это позволит им добраться и до других персональных данных человека. В частности, получить доступ к его банковским приложениям и другим устройствам.

Например, могут заблокировать связанные гаджеты: планшеты, ноутбуки, часы или другие смартфоны. Но предварительно мошенник может извлечь оттуда все данные и использовать по своему усмотрению.