Блогер Васильев предупредил, что передача Apple ID мошенникам грозит утерей персональных данных

Если мошенник смог завладеть Apple ID, то это грозит серьезными последствиями для человека, в частности, кражей его персональных данных. Об этом в эфире радиостанции Sputnik рассказал блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев.
По его словам, если аферисты завладели логином и паролем от Apple ID, то это позволит им добраться и до других персональных данных человека. В частности, получить доступ к его банковским приложениям и другим устройствам.
Например, могут заблокировать связанные гаджеты: планшеты, ноутбуки, часы или другие смартфоны. Но предварительно мошенник может извлечь оттуда все данные и использовать по своему усмотрению.
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