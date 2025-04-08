Блогер Васильев: изоляция рунета от глобальной Сети займет 10-летия

Блокировка доступа к иностранным интернет-ресурсам неизбежна и ожидаема. Об этом заявил блогер Станислав Васильев, известный как Стас «Ай, как просто!», в авторской программе на радиостанции Sputnik .

Эксперт признал, что отключение от глобальной сети будет сложным процессом, сопряженным с множеством технических трудностей. Сама процедура займет 10-летия, отметил он.

«Но в конечном итоге процесс изоляции будет завершен, если такие компании, как Amazon, не начнут договариваться, а они, скорее всего, не начнут», — предположил блогер.

По его словам, «сжатие» российского интернета стало результатом действий иностранных компаний, которые приходят в Россию со своими правилами и отказываются «соблюдать устав».