Блогер Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей

Звездный психолог и блогер Инна Тлиашинова задолжала налоговой почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, знаменитость живет в Дубае, у нее почти 500 тысяч подписчиков в личном блоге. Всех этих людей она учит привлекать деньги с помощью духовных техник. Например, находить финансовые блоки в подсознании. При этом у самой Тлиашиновой долг перед ФНС в 460 657 772 рублей.
Задолженность не стала поводом для отказа в роскошной жизни. Свой день рождения блогер отметила с размахом и устроила громкую вечеринку. Даже загадала желание — еще двух детей и один миллиард долларов.
Ранее подписчица Алена обвинила Тлиашинову в выманивании у клиентов денег. Россиянка рассказала, что оформила кредит на курс блогерши. При этом материал ей был совсем не нужен. Во время покупки урока женщина была «будто в тумане».
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