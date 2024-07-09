Блогер Тихомиров посоветовал грибникам брать в лес воду, навигатор и репелленты

Автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров в беседе с изданием «Москва 24» назвал оптимальный набор для грибника. Перед походом в лес нужно обязательно подготовить с собой воду, навигатор и репелленты.

Если у грибника нет GPS-навигатора, он может заранее скачать на телефон офлайн-карту местности. Тихомиров также напомнил о комарах и клещах в лесу.

«И, конечно, одеваться так, чтобы тело было максимально закрыто, тем более что в лесу еще и клещи», — сказал он.

Также можно взять с собой перочинный нож ввиду непредвиденных случаев, добавил эксперт.