Блогер Стас Васильев заявил, что не стоит переживать из-за хакерской атаки на онлайн-сервисы ВГТРК

Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев поделился своим мнением с радио Sputnik о «беспрецедентной» хакерской атаке, которой подверглись онлайн-платформы ВГТРК в понедельник

Он отметил, что, с одной стороны, некоторые СМИ преувеличивают, называя это «крупнейшей хакерской атакой», и хотя восстановить материалы может оказаться трудным, с другой стороны, серьезные потери не наблюдаются, так как основное внимание уделяется стримам, а эфир на телевидении продолжал работать без перебоев.

Большинство зрителей предпочитают смотреть записи шоу в интернете. По его мнению, рано или поздно все данные будут восстановлены. Это явление — часть кибервойны, где страдает контент.