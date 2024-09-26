Блогер Стас Васильев: рынок рекламы схлопывается во всем мире из-за «культуры отмены»
Блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто!») в беседе с радио Sputnik заявил, что во всем мире рынок рекламы начал понемногу «схлопываться» из-за так называемой «культуры отмены».
Он привел в пример американский видеохостинг YouTube, где раньше производители андроидов и смартфонов активно рекламировали свою продукцию.
«В какой-то момент бренды начали диктовать YouTube, у кого их реклама может показываться, а у какого нет», — сказал Васильев.
Сейчас на видеохостинге преобладает реклама кино, приложений и обучающих сервисов, то есть всего того, что не создает продуктов, связанных с реальным миром.