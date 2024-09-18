Блогер Стас Васильев не поддержал ограничение информации для детей в интернете

Блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто!») в эфире радиостанции Sputnik прокомментировал ограничение информации для детей в интернете.

По его словам, во всем есть грань, но это не означает, что распространение информации должно как-то ограничиваться. Что касается воспитания детей, то этим должны заниматься все — и школа, и родители, считает Васильев.

«Дети, они обо всем узнают, этим родители должны заниматься и объяснять детям, по чем, так сказать, фунт лиха» — сообщил блогер.

Он привел в пример 16-летнюю знакомую, которая спокойно ведет свой YouTube-канал про коммунизм, а также 40-летнего мужчину, чей канал YouTube заблокировал из-за якобы его внешнего вида.