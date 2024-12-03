Блогер Стас Васильев: иногда просмотр бессмысленного интернет-контента может быть полезен
Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, что нашел для себя пользу в бесполезном интернет-контенте.
Он считает, что во время просмотра подобного рода передач можно извлечь выгоду для себя, например, найти кумиров, на которых можно будет равняться.
Васильев назвал существование бесполезного контента вполне нормальным явлением, поскольку для кого-то он может оказаться нужным в определенный период жизни, добавил RT.
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