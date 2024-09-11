Блогер Стас «Ай, как просто» заявил, что запрещать квадробинг в России нет смысла

Блогер Стас Васильев (Стас «Ай, как просто») в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал предложение Совфеда запретить субкультуру квадроберов.

По его словам, запрещать квадробинг нет смысла, поскольку этот тренд со временем угаснет сам по себе.

«Это же просто смешно. Это просто дети прикалываются, наряжаются в животных. <…> Это будет очередной бесполезный закон, который ничего не меняет», — высказался собеседник.

На данный момент квадроберы не несут какой-то опасности для общества, добавил блогер.