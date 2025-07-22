Блогер Стас «Ай, как просто!» заявил, что ГОСТ стал брендом для обмана покупателей

Блогер Станислав Васильев, известный как Стас «Ай, как просто!», в эфире радиостанции Sputnik выразил недовольство качеством продукции, сертифицированной по государственным стандартам.

По мнению инфлюенсера, ГОСТы превратились в маркетинговый инструмент, позволяющий зарабатывать на доверчивости потребителей, а не служить гарантией высокого качества товара.

«Любой протеин, который мы понесем на экспертизу, в лучшем случае окажется с заниженным содержанием белка, а в худшем — вообще какой-нибудь соевой жижей, намешанной с комбикормом», — заявил блогер.

Он подчеркнул, что современные ГОСТы потеряли истинное назначение и применяются исключительно для продвижения продукта, не гарантируя его соответствия установленным нормам.