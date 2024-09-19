Блогер Стас «Ай, Как Просто» Васильев заявил, что России необходим технологический суверенитет

В Ливане сотни людей пострадали от взрывов беспроводных устройств связи. Чтобы предотвратить подобные сценарии, блогер Стас «Ай, Как Просто» Васильев в программе на радио Sputnik призвал к достижению технологического суверенитета.

Он указывает, что без замены всех компьютеров в государственных учреждениях на отечественные процессоры, такие как «Эльбрус», существует риск их отключения, что может привести к уничтожению финансовой системы страны в момент обострения конфликта. Это, по его мнению, может сделать российскую экономику неконкурентоспособной и лишить страну цивилизованного статуса.

Блогер предложил выход в виде технологического суверенитета, который позволит уменьшить последствия отключения компьютеров, затронув только обычных пользователей, а не ключевые структуры. Хотя это усложнит коммуникации, основной функционал системы останется. Таким образом, потенциальные атаки станут менее выгодными для противника. По его мнению, принцип технологического суверенитета похож на ядерное сдерживание.