Блогер Стас «Ай, как просто!» Васильев сравнил игру Hamster Kombat с финансовой пирамидой

Пользователи криптовалютной игры Hamster Kombat, потратившие на нее месяцы, выразили недовольство полученными выплатами. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев).

По его мнению, люди, поверившие в возможность разбогатеть на данном проекте, получили ценный урок: ничего в жизни не бывает просто так.

«Мне жаль людей эпохи МММ (финансовая пирамида — прим. ред.), потому что советские люди, которые привыкли, что по телевизору — только адекватные события, окунулись, хлебнули капитализма», — отметил Васильев.

А вот человек с надеждами на заработок при тапании хомяка, считает блогер, явно обладает «магическим мышлением».