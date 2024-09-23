Блогер Стас «Ай, Как Просто!» Васильев призвал существенно увеличить зарплаты учителей

Блогер Стас «Ай, Как Просто!» (настоящее имя — Стас Васильев) прокомментировал проблему буллинга в российских школах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Васильев призвал существенно увеличить зарплаты учителей. По его словам, такие меры позволят сделать профессию педагога престижной.

«И я считаю, что это уже все изменит. Если человек будет не безучастным, то и травли в школе будет меньше», — заявил блогер.

Он также отметил, что люди, совершающие антисоциальные поступки, останутся и в таком случае. Однако их станет гораздо меньше, благодаря чему снизится количество соответствующих происшествий, пояснил Васильев.