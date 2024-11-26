Блогер Стас «Ай, как просто!» призвал подключать ИИ к решению проблемы с пьяными водителями

Недавно нетрезвый водитель BMW сбил пятерых человек в Челябинске и попытался скрыться. Пьяные автомобилисты — угроза для всех, заявил блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, подобные ситуации происходят с ужасной регулярностью. Эксперт призвал переходить к более технически развитым средствам решения проблемы.

«Я думаю, что рано или поздно это все закончится внедрением какой-то автоматической системы, и было бы неплохо ввести новый стандарт для всего мира — если от водителя несет перегаром, то он не должен иметь возможности завести свой автомобиль», — пояснил обозреватель.

Васильев также указал на необходимость использовать возможности искусственного интеллекта. Программам стоит поручить выявлять пьяных водителей, ведь они имеют определенные паттерны поведения.