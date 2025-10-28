Блогер Стас «Ай, как просто!» предложил вернуть советскую систему получения жилья

Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) высказался за возвращение советской практики распределения бесплатного жилья. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Специалист счел выдачу квартир через живую очередь решением современного жилищного кризиса. При этом он отметил нюансы данного варианта.

Как утверждает Васильев, несмотря на интенсивное строительство недвижимости, большинство россиян все равно остаются лишенными возможности приобретения собственного угла. А вот в советские времена жилищный фонд расширялся медленно, и ожидание длилось долгие годы, но итогом становилась гарантированная квартира, предоставляемая государством автоматически.