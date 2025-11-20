Блогер Стас «Ай, как просто!» предложил убрать акции и распродажи на алкоголь

Блогер Стас «Ай, как просто!» (настоящее имя — Станислав Васильев) представил оригинальную концепцию борьбы с алкоголизмом в России. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Как пояснил ведущий, ключ к решению проблемы кроется не в радикальных мерах, а в мягком подходе. Речь идет о запрете пропаганды.

«Пусть даже бутылки остаются такими, какие они есть, но пусть они будут скрыты в магазинах, как сигареты», — высказался Васильев.

Он также предложил убрать акции и распродажи на спиртные напитки. Блогер отметил, что такие меры могут не распространяться на бары.