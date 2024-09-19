Блогер Сергеева: яблоки в шарлотке можно заменить клюквой и грушей

Привычная шарлотка по классическому рецепту — это довольно скучно. Разнообразить блюдо можно, заменив яблоки на груши или клюкву, рассказала автор канала «Дарьины рецепты» в Дзене Дарья Сергеева в эфире радио Sputnik.
По ее словам, грушу нужно обвалить в корице, а в тесто добавить столовую ложку миндальных лепестков и любой крепкий алкоголь. Шарлотку с клюквой часто делают на севере. Для ее приготовления необходим один стакан с ягодами — в итоге получается полезный пирог, богатый витамином С.
Кроме того, альтернативой привычной шарлотке может стать цветаевский пирог с тонким, хрустящим по бортикам тестом, кремом и запеченными яблоками, отметила Сергеева.
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