Блогер Сергеева: яблоки в шарлотке можно заменить клюквой и грушей

Привычная шарлотка по классическому рецепту — это довольно скучно. Разнообразить блюдо можно, заменив яблоки на груши или клюкву, рассказала автор канала «Дарьины рецепты» в Дзене Дарья Сергеева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, грушу нужно обвалить в корице, а в тесто добавить столовую ложку миндальных лепестков и любой крепкий алкоголь. Шарлотку с клюквой часто делают на севере. Для ее приготовления необходим один стакан с ягодами — в итоге получается полезный пирог, богатый витамином С.

Кроме того, альтернативой привычной шарлотке может стать цветаевский пирог с тонким, хрустящим по бортикам тестом, кремом и запеченными яблоками, отметила Сергеева.