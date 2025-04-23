Блогер Петухов: причиной резкого падения цен на гаджеты стало укрепление рубля

Блогер, специалист по технике Валентин Петухов в беседе с ИА НСН сообщил, что россияне столкнулись с беспрецедентным снижением стоимости электронных устройств. Причиной резкого падения цен стало укрепление национальной валюты.

Особенно заметное падение наблюдается в категории ноутбуков, где стоимость некоторых моделей упала на целых 20%, в то время как другие товары электронной техники также демонстрируют значительную скидку. По данным СМИ, средняя цена популярных категорий гаджетов уменьшилась примерно на 15%.

Петухов объяснил ситуацию следующим образом: «Сейчас наблюдается уникальное сочетание факторов. Во-первых, спрос на компьютеры традиционно снижается перед началом летних каникул. Большинство покупок приходится на начало учебного года осенью и конец года. Во-вторых, укрепление рубля значительно снижает себестоимость импортных продуктов».

Однако специалист предупреждает, что период низких цен скоро закончится. Уже в конце апреля ожидается рост курса доллара США, вызванный закрытием налоговых отчетов и активизацией покупки иностранной валюты компаниями.