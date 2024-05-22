Блогер Петухов: нельзя утверждать, что Китай вытесняет всех конкурентов по продаже смартфонов в России

Блогер Wylsacom Валентин Петухов в беседе с ИА НСН прокомментировал исследование банка «Русский стандарт», в котором говорится, что почти 90% всех купленных в январе–марте смартфонов в России были от китайских брендов.

По словам эксперта, нельзя утверждать, что Китай вытесняет всех конкурентов по продаже смартфонов в нашей стране. Аналитики, проводившие данное исследование, не взяли во внимание процент продаж на других площадках, кроме ритейла.

«Когда мы говорим про подобные анализы, как правило, это ритейл, параллельный импорт или другие площадки, которые продают эти устройства. А сегодня большая доля айфонов это, конечно же, не ритейл в чистом виде», — сказал Петухов.

Многие россияне начали покупать айфоны, находясь в поездках. Наиболее популярным маршрутом для них стал Дубай, добавил блогер.