Основатель Школы менеджмента киноактера и сервиса по подбору актеров AKTERAM.COM. Олеся Грибок представила свою книгу «Продвижение киноактера. Как построить карьеру в кино и не сойти с ума». Блогер рассказала о некоторых вещах, написанных в ней, сообщило ИА НСН .

По словам собеседницы, самое крутое в ее книге — это описание этапов преодоления кризисной ситуации в карьере.

«Когда актеры сталкиваются с какой-то проблемой, чаще всего они впадают в ступор, не очень понимают, чем могут себе помочь. Ты 100% можешь сам, без агента принять решение, выбрать направление, попробовать какие-то варианты», — сообщила Грибок.

Она добавила, что в любой непонятной ситуации главное — продолжать действовать. У человека появляются варианты, когда он начинает понимать, как работает индустрия кастинга и как принимаются решения продюсером в отношении актера.