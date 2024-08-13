Блогер Корнейчук: отмена монетизации на YouTube повлияет на каналы с детской аудиторией

Компания Google заявила о полном прекращении возможностей монетизации через платформу AdSense в России. В беседе с ИА НСН ситуацию прокомментировал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

По его словам, большая часть блогеров не собираются переходить с YouTube на альтернативную площадку. Отмена монетизации рекламы не повлияет на данное решение.

Такой доход был основным для каналов, снимающих ролики для детей — не очень платежеспособной аудитории, пояснил Корнейчук. Он отметил, что специалисты в области техники зарабатывают на рекламных интеграциях.