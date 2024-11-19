Блогер Кононов: новый винил Oasis скоро появится в офлайн-магазинах России

Британская рок-группа Oasis выпустила на виниле переизданный альбом Definitely Maybe в честь его 30-летнего юбилея. Новая пластинка в скором времени появится в офлайн-магазинах России, сообщил соавтор тематического YouTube-канала о виниле Святослав Кононов в беседе с ИА НСН .

Тем, кто хочет поскорее получить коллекционный предмет, блогер посоветовал обратить внимание на перекупщиков. Если возникают трудности с доставкой по предзаказу, то, скорее всего, взаимодействие велось с недобросовестным поставщиком, добавил эксперт.

Кононов также рекомендовал желающим ознакомиться с ассортиментом онлайн-платформ по продаже «вторички» винила. Продавцы на таких площадках довольно быстро выставляют новые пластинки.