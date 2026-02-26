Блогер BadComedian прокомментировал возвращение в моду DVD и Blu-ray

В игровой и музыкальной индустрии существуют примеры, когда права на контент заканчиваются или происходят иные юридические сложности, из-за чего игры или музыка исчезают из общего доступа. Об этом ИА НСН сообщил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

«С играми вообще ужас — многие из них недоступны из-за того, что там была одна музыкальная композиция, и по авторским правам они больше не имеют права ее продавать», — пояснил эксперт.

По его словам, при покупке музыки или игр в цифровом формате «ты ее покупаешь в аренду» и не получаешь полноценного ощущения владения. В случае с DVD и Blu-ray дисками человек уверен, что версия фильма, которую он посмотрел изначально, останется неизменной.

Однако в России этот тренд не получил широкого распространения, так как здесь «почти все можно найти на пиратских сайтах». Коллекционные издания продаются в основном через «Авито», но это локальное явление. «У нас с этим проблем нет», — подчеркнул спикер. Он также отметил, что на Западе легальное поле для распространения контента развито сильнее.