Блогер BadComedian: альтернатив YouTube как площадке для видеоблогеров нет

С 1 августа в России возникли проблемы с доступом к YouTube из-за замедления скорости его работы. На данный момент альтернатив видеохостингу как площадке для видеоблогеров в целом нет никаких, сообщил видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с «Ридусом».

По его словам, «небольшим блогерам» сейчас будет особенно трудно. При этом отключение монетизации на площадке не так страшно.

«Главная возможность — это публикация видео. Монетизация — дело второе», — подчеркнул Баженов.

Отмечается, что на фоне замедления работы YouTube корпорация Google отключила систему контекстной рекламы AdSense для российских блогеров.