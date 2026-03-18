Благоустройство 62 общественных территорий начнут в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» начнется благоустройство 62 новых объектов. Работы затронут все районы города. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Первые мероприятия по благоустройству стартуют в Павловске, на Басковом переулке и в других локациях. ГАТИ уже выдала восемь ордеров на работы в различных районах Санкт-Петербурга.

Сквер на пересечении улиц Садовая и Профессора Молчанова в Павловске, территория у дома 3 в Басковом переулке — это лишь часть мест, где планируется наведение порядка. В списке также Изотовский сквер, аллея Чернобыльцев, парк Строителей, сквер Леонарда Эйлера и зоны в Шушарах и Федоровском городке.

Жители Санкт-Петербурга могут предложить свои варианты территорий для благоустройства на сайте до 26 марта. Идеи учтут при составлении списка для всероссийского голосования.