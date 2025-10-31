Благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москве

В праздничные выходные, 2 и 3 ноября, в Москве состоится 13-й благотворительный фестиваль WOOF в поддержку бездомных кошек и собак. Мероприятие пройдет на территории Хлебозавода при поддержке Фонда Президентских грантов.

Генеральными партнерами фестиваля стали Центр изучения питания и благополучия животных, проект «Пойдем домой» и бренд груминга AMIGO. Гости смогут познакомиться с сотнями собак и кошек, которые сейчас проживают в приютах, но очень хотят обрести любящих и заботливых хозяев.

Все животные имеют ветеринарный паспорт и необходимые прививки. Они здоровы и стерилизованы. Кроме общения с питомцами, программа фестиваля включает творческие мастер-классы, благотворительный маркет, фотозону, розыгрыши, консультации специалистов и многое другое.

С 2016 года фонд «Ника» организовал в Москве уже 12 фестивалей. В ходе этих мероприятий 1464 животных обрели свой дом.